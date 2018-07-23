В Тюмени проходит первенство России по боксу

22 июля в Тюмени состоялось открытие Первенства России по боксу, посвященное памяти полковника полиции Сергея Гриценко. В 2018 году на участие в Первенстве прошло более 260 спортсменов из 12 федеральных округов. В течение семи дней зрители смогут наблюдать за множеством ярких поединков и поддержать юных спортсменов.

Главное преимущество участия в Первенстве России ― возможность попасть в сборную страны и затем участвовать в более крупных соревнованиях, таких, как Первенство Европы, которое пройдет в Анапе 8-17 октября.

Тюменскую область на Первенстве России по боксу среди юношей 15-16 лет (2002-2003 гг. рождения) представляют 17 спортсменов. Среди них участники и победители Первенств России и Европы 2016 года Роман Зубов (Тюмень), Никита Агеев (Тюмень), Никита Тюпин (Ишим), Тимур Саидов (Ембаево), Айрат Муслимов (Ембаево).

Спортсмены соревнуются в 13 весовых категориях, первенство России пройдет по олимпийской системе с выбыванием участников после первого поражения. В финале первенства определятся 13 победителей в 13 весовых категориях, которые отправятся на Первенство Европы осенью 2018 года. Кроме того, по итогам турнира победители и призеры соревнований будут награждены не только дипломами и медалями соответствующих степеней: региональная общественная организация "Новый Поток" учредила специальные призы в номинациях "За волю к победе" и "Лучший боксер турнира".

Исполняет обязанности председателя судейской коллегии Уральского Федерального округа, судья международной категории Александр Сызранов.

Технический делегат Первенства России представляют Константин Торбенко – советник генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.

В числе заявленных гостей турнира легенды российского бокса - обладатель титулов WBO International и WBA Intercontinental Александр Поветкин, экс-чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников, заслуженный тренер России, председатель тренерского совета Федерации бокса России Николай Хромов. А также заслуженные мастера спорта России, олимпийские чемпионы и призеры, чемпионы мира, Европы, России и СССР Егор Мехонцев, Алексей Тищенко, Гайдарбек Гайдарбеков, Олег Саитов, Рахим Чахкиев, Александр Малетин, Сергей Водопьянов, Раимкуль Малахбеков.

"Когда я захожу на арену, всегда смотрю сколько зрителей – для меня всегда это было приоритетом. Зайдя сегодня в зал, я увидел полные трибуны, и для меня это очень важно. Значит есть интерес, значит в этом городе любят бокс, и это самое главное. Значит мы востребованы" - поделился Руслан Проводников.

Первенство России по боксу пройдет в ГАУ ДО ТО "ЦОП" "Тюмень-дзюдо" по адресу: г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, 1

Вход на все дни турнира свободный.

Программа турнира:

22 – 25 июля: 12:00 – 21:00 – предварительные бои

26 июля: 12:00 – 20:00– 1/4 финала

27 июля: 12:00 – 16:00 – Полуфинал

28 июля: 12:00 – 15:00 – Финальные бои в 13 весовых категориях и награждение победителей

Организаторами Первенства России по боксу выступают Министерство спорта РФ, Федерация бокса России, Региональная общественная организация "Новый Поток", Федерация бокса Тюменской области, департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.