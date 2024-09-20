Более ста юных боксеров России борются за победу на тюменском ринге

С 20 по 22 сентября в спортивной школе № 3 Тюмени проходит традиционный турнир по боксу памяти тренеров города и Тюменской области.

"Турнир обещает быть масштабным. На него съехались юные спортсмены из 11 регионов страны, чтобы почтить память наших тренеров. Мы проводим его уже в шестой раз, исключением стал только год пандемии", - отметил председатель правления Федерации бокса Тюменской области Вельмир Гареев.

В соревнованиях примут участие более 100 боксеров от 15 до 18 лет. Помимо традиционных наград, спортсменов отметят в номинациях "Лучшая технико-тактическая подготовка", "Воля к победе" и "Лучший боксер турнира".