Более ста юных боксеров России борются за победу на тюменском ринге

15:00 20 сентября 2024
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С 20 по 22 сентября в спортивной школе № 3 Тюмени проходит традиционный турнир по боксу памяти тренеров города и Тюменской области.

"Турнир обещает быть масштабным. На него съехались юные спортсмены из 11 регионов страны, чтобы почтить память наших тренеров. Мы проводим его уже в шестой раз, исключением стал только год пандемии", - отметил председатель правления Федерации бокса Тюменской области Вельмир Гареев.

В соревнованиях примут участие более 100 боксеров от 15 до 18 лет. Помимо традиционных наград, спортсменов отметят в номинациях "Лучшая технико-тактическая подготовка", "Воля к победе" и "Лучший боксер турнира".

Теги: бокс
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