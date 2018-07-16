Тюменский полумарафон бежали более 2 000 человек и одна собака

Любители бега из 33 регионов России приехали в Тюмень, чтобы стать участниками Тюменском полумарафона и пробежать 14 июля по главной улице города свою дистанцию.

Для Тюмени это первый массовый забег такого рода и крупнейший полумарафон в регионе.

"Подобные мероприятия привлекают большое количество людей. Тюменцы путешествуют по всей стране, чтобы в них поучаствовать. И мы решили, почему бы не провести такое событие у себя. Сегодня к нам приехали люди из 33 регионов – от Томска до Мурманска. Хочется, чтобы это событие стало ежегодным, но пока говорить об этом рано. Мы думаем и над другими форматами проекта. Так, совсем скоро в Тюмени состоится "Стальной характер – суперспринт" – это забеги на очень короткую дистанцию. Надеюсь, этот формат тоже понравится", – рассказал организатор мероприятия и депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов.

Испытать свои силы на дистанции 5, 10 и 21 километр решили жители и гости города в возрасте от 16 до 71 года. При этом более 38% участников зарегистрировалось на дистанцию полумарафона – 21,1 км, еще 34% выбрали отрезок в 10 км и около 27% записавшихся остановились на 5 километрах.

Самый возрастной участник, 71-летний Виктор Новиков, выбрал золотую середину – 10 км – только из-за травмы ноги, если бы ни это, бежал бы весь полумарафон.

"Я начал бегать еще в 1990 году. За все время за плечами оставил около 47 марафонов, а сколько было полумарафонов, даже не считаю. У меня такой девиз: "Пока живу – бегаю, пока бегаю – живу". После работы обязательно делаю пробежку в 5-6 километров", – рассказал Новиков.

Настоящие страсти творились на финишной черте у полумарафонцев. Здесь с цветами и кольцом ждал свою возлюбленную пробежавший 21,1 км Дмитрий Хомутинин.

Когда его избранница пробежала дистанцию, он встал на одно колено и сделал предложение, а друзья в это время рассыпали конфетти. Свой поступок Дмитрий объяснил так: "Потому что бег для нас обоих – это не только жизнь, но и любовь. Мы встретились набегу, и мы любим друг друга набегу".

Самая длинная дистанция забега была полна сюрпризов. Кто бы мог подумать, что 21,1 км по силе не только человеку, но и тонконогой собачке.

"Это итальянская борзая по кличке Веспа. Мы с ней бегаем вместе уже 3,5 года. Каждый день преодолеваем по 5-10 километров. Вообще, это наше с ней любимое дело. Мы участвуем в различных забегах, были, например, в Екатеринбурге. В полумарафонах участвуем постоянно, так что сегодня – это обычная наша пробежка. Самое большое расстояние, которое мы с ней преодолели, – 30 км. Бег – это самое большое удовольствие, которое можно придумать, это драйв, энергия, постоянный источник жизненного тонуса. И этот полумарафон – лучший старт, на котором я бывал в Тюмени", – признался хозяин Веспы Роман Берестовский.

58-летний Сергей Сидоров пробежал 21,1 км без кроссовок. Оказалось, что он вообще всегда бегает босиком.

"У меня традиция бежать все марафоны и полумарафоны босиком. За все время я пробежал примерно 50 марафонов, не считая полумарафонов. Мне приятно бегать по земле босиком. Это лучше, чем бежать в кроссовках – ничего не трет и не мешает. Бежишь – удовольствие получаешь, а горячий асфальт придает ускорение. Я занимаюсь круглый год: летом бегаю, зимой плаваю в проруби. Я всегда бегал, бегаю и буду бегать босиком, потому что это здорово", – поделился тюменец.

Многие любители спорта принимали участие семьями. Несмотря на то, что существует возрастное ограничение 16+, мальчики и девочки встречали своих мам и пап за несколько метров до финиша и заканчивали дистанцию вместе. Так, девятилетний Арсений подкараулил отца за квартал от финиша и добежал вместе с ним, получив медаль.

"Сегодня мы вместе с женой Галиной участвовали в забеге на 10 км. У нас спортивная семья: я занимаюсь бегом, сын плавает и недавно сдал нормы ГТО на золотой значок, а пятилетняя дочь посещает легкую атлетику. У нас в Тюмени таких массовых мероприятий еще не проводилось. И когда появилась возможность, первым делом принял решение зарегистрироваться и поддержать любимый город. Я готовлюсь к своему первому марафону, который пройдет в Москве. Выбрал дистанцию в 10 км, потому что так посоветовал мой тренер", – рассказал Андрей Чаблинский.

На финише всех участников награждали медалями и вручали банан и бутылочку воды. Когда температура воздуха поднялась до +28С, приехала пожарная машина и окатила всех желающих из брандспойтов. Как только эмоции улеглись, и последние любители ЗОЖ финишировали, началась церемония награждения.

По пять самых быстрых участников среди мужчин и женщин на дистанциях 10 и 21 километр получили денежные сертификаты.

Самым быстрым среди мужчин на 10-километровке оказался Ринас Ахмадеев из Казани, преодолевший дистанцию за 33 минуты. Он получил сертификат на 50 тысяч рублей.

"Буквально за три недели до события узнал о забеге. Это старт не был ключевым, приехали исключительно за деньгами. Важно было то, что он не пересекался с другими. Почему не приехать, когда такие призовые? Всю дистанцию смотрел на соперников – минимум усилий и убежать на финише. Бегал и большие дистанции, но в марафонах пока не участвовал", – рассказал победитель. Он также добавил, что занимается легкой атлетикой более 10 лет, является четырехкратным чемпионом России, а в августе собирается поучаствовать в чемпионате Европы в Берлине.

Вторые 50 тысяч рублей достались жительнице Казани Елене Наговицыной, она пробежала дистанцию за 37 минут и 25 секунд.

Серебряным призерам вручили по 25 тысяч, бронзовым – по 15 тысяч рублей. Четвертые места получили по 10 тысяч, а пятые – по пять.

Победители полумарафона унесли сертификаты на сумму в 100 тысяч рублей.

Среди женщин равных не было Алине Прокопьевой из Чебоксар, преодолевшей 21,1 км за 1 час и 18 минут.

Среди мужчин конкуренции не нашлось ее земляку Михаилу Максимову, он также увезет призовые 100 тысяч рублей в Чебоксары.

Вторые места получили по 50 тысяч рублей, третьи – по 25, четвертые – по 15, а пятые – по 10 тысяч рублей.

Совсем скоро Тюмень ждет экстремальный забег "Стальной Характер". Сегодня этот проект объединяет 8 городов и около 20 000 участников. Подготовиться к этому событию каждый желающий может на тренировках "Здравого смысла", которые объединяют более 10 000 любителей здорового образа жизни со всей России.

Комплексная программа популяризации и пропаганды здорового образа жизни в Тюмени и Тюменской области "Здравый смысл" проводится при поддержке правительства Тюменской области в лице регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.