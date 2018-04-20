Тюменцы выступят на этапе Кубка мира по скалолазанию

Этап Кубка мира по скалолазанию в скорости пройдет с 21 по 22 апреля в Москве. В состязаниях примут участие около 500 сильнейших спортсменов из 34 стран Европы, Азии, Южной и Северной Америки.

Тюменскую область на международных соревнованиях представят победители и призеры Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы, Кубков мира спортсмены ЦСП Юлия Каплина, Мария Красавина и Станислав Кокорин, а также спортсмены Областной спортивной школы олимпийского резерва Екатерина Баращук, Сергей Рукин и Александр Шилов (тренер Сергей Сергеев).

Как рассказали в ОСШОР, среди иностранных спортсменов свое участие подтвердили победитель Всемирных игр – 2017 и действующий рекордсмен в скорости с результатом 5,48 секунд Реза Алипуршеназандифар (Иран) и другие титулованные скалолазы мира.