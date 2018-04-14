В Тюмени соревнуются самые быстрые скалолазы России

Чемпионат России по скалолазанию проходит в Тюменском легкоатлетическом манеже с 10 по 15 апреля. Сегодня в 14:00 спортсмены будут соревноваться в дисциплине "Скорость". Поддержать ребят могут все желающие.

Вообще соревнования проходят по разным дисциплинам: "Скорость", "Трудность" и боулдеринг — серия коротких (5—8 перехватов) предельно сложных трасс. Для широкой публики самым интересным и зрелищным является "Скорость". Соревнования в этой дисциплине всегда проходят очень динамично и эмоционально.

Приятно отметить, что в этой дисциплине тюменцы успешнее всего выступают.

Как рассказал председатель областной федерации скалолазания Станислав Лобзов, причин такому успеху несколько. Тут и большая популярность данного вида спорта, и один из лучших в России скалодромов с четырьмя 15-метровыми эталонными трассами, но и конечно же сильный тренерский состав.

"Наша тюменская команда является лидером мирового скалолазания в скорости. По этой причине многие сборные международные команды приезжают тренироваться именно в Тюмень. В прошлом году у нас месяц тренировался легенда скоростного скалолазания, 5-кратный чемпион мира Киксин Джонг, сборная Казахстана две недели и 24 спортсмена из Индонезии. В этом сезоне индонезийцы возвращаются для подготовки международном сезону. Мы рады спросу и никому не отказываем. Наши спортсмены высоко ценятся в мире. Не только мы принимаем гостей но и нашу команду. Тренер Сергей Сергеев, Станислав Кокорин в этом году уже подтвердили свое участие в подобных международных встречах в Японии, Индонезии и Китае", - отметил Станислав Лобзов.

Председатель союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин добавил, что спортивные соревнования, и по скалолазанию в том числе, организаторы стремятся наполнять привлекательностью для зрителей, чтобы спорт был не только ради спорта, но и гости приходили посмотреть, получить эмоции, чтобы появлялась культура нового спортивного досуга. Такой формат позволяет привлечь больше зрителей и привлекателен для возможных инвесторов. От этого выигрывают все, спорт в том числе "За счет привлечения средств инвесторов нам удается сделать соревнования более зрелищными, более именитых спортсменов приглашать, строить лучшие площадки и увеличивать призовые фонды для спортсменов, отмечает Шмонин. - В скалолазании нам тоже удалось немного поменять формат мероприятия, добавить элементов шоу".

За выступлениями спортсменов можно наблюдать на трассах, ход соревнований транслируется на большие экраны, и желающие могут разглядеть все детали и нюансы прохождения дистанций. Тренеры, участвующие в соревнованиях спортсмены уже высоко оценили организацию чемпионата. Приходите посмотреть, поддержать спортсменов и вы.

Добавим, что в 18:00 в манеже стартует многоборье. Это новая дисциплина, разработанная для олимпийских игр 2020 года. Каждый спортсмен последовательно проходит трассы на скорость, боулдеринг и трудность.