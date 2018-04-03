Воспитанники тюменского "Прибоя" завоевали награды Чемпионата и Первенства УРФО по танцевальному спорту

В минувшие выходные в Тюмени прошел Чемпионат и Первенство УрФО по танцевальному спорту. Воспитанники тюменского ТСК "Прибой" заняли призовые места.

Первое место взяли Евгений Винников и Снежанна Разлуцкая ( в категории Дети-1 4 танца), Артемий Черкашин и Данеша Акишева - 2 место ( в категории Дети-1 4 танца), Андрей Ишимцев и Кира Дорофеева - 2 место ( в категории Дети-1 "Е" латина). Савелий Степанов и Злата Лопарева завоевали 3 место в категории Дети-2 4 танца.

Золотые медалисты в массовом спорте: пары Старикова Николая и Давлетовой Ланы, Чуклиной Елизаветы и Урих Виктории (в категории Дети "Н" 2012-2013). Бронзовые медали у Гавриной Марии и Елфимовой Арины, Александра Сафонова и Екатерины Голиковой, Виктории Алексеевой и Цветцих Вероники. В категории Дети "Н" 2010-2011 золотые медали у Лаврентьевой Валерии и Решетниковой Алины.

В категории Дети "Н", 2 танца первое место завоевала пара Ислама Хабибулина и Нелли Насибуллиной.

Золотые медалисты в категории "Соло": Злата Айдарова, Анастасия Карепова. Второе место у Марии Сахоровой, третье место у Елизаветы Сваволя.

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СДЮСШОР "Прибой" основана в феврале 1964 года. В 2001 году школа получила статус – Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. В 2008 году была реорганизована в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. С 20.11.2015 МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" переименовано в МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" города Тюмени. Спортивная школа имеет в своем распоряжении три современных спортивных комплекса — СК "Прибой", СК "Строймаш", каток "Прибой". Учреждение осуществляет свою деятельность по направлениям: бокс, греко-римская борьба, футбол, тхэквондо, спортивная аэробика, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, пауэрлифтинг, регби, гиревой, спортивные танцы (танцевально-спортивный клуб "Прибой" создан 14.01.2016), а также каратэ, модульные программы, айкидо, единоборства, тренажерный зал, аквааэробика, джампинг, английский язык для детей, подготовка детей к школе и другие. С 2009 года директор учреждения – Александр Яковлев.