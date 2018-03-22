В Тюмени организуют всероссийские соревнования для скалолазов

В Тюмени пройдут чемпионат и кубок России – 2018 по скалолазанию. С 11 по 15 апреля спортсмены будут соревноваться в легкоатлетическом манеже на одном из самых больших в России скалодромов.

150 мужчин и 100 женщин из тридцати регионов страны выступят в четырех дисциплинах: трудность, боулдеринг, скорость и многоборье.

Скалолазание – самостоятельный вид спорта. Его суть - в лазании по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу. Тюменский скалодром в легкоатлетическом манеже сертифицирован для проведения международных соревнований, его высота составляет 15 метров.

В Тюмени скалолазание – популярный вид спорта. На сегодня наши спортсмены одни из сильнейших в мире. Подготовкой сборной команды Тюменской области руководит заслуженный тренер РФ Сергей Сергеев Сергей Сергеевич.

Так, на чемпионате мира 2018 года в стартах примут участие шесть тюменцев: Юлия Каплина – заслуженный мастер спорта (ЗМС) – чемпион Европы, победитель Всемирных игр, обладатель кубка мира, чемпион России, действующий рекордсменмира в лазании на скорость, Мария Красавина – ЗМС – чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Мира, двукратный Чемпион России, Кокорин Станислав – ЗМС – трехкратный обладатель Кубка Мира, Чемпион России, Шиков Александр – МС – призер чемпионата мира, победитель первенства мира, двукратный чемпион России, Дарья Кан – МС – победитель первенства мира, Сергей Рукин – МС – победитель первенства мира. Их мы тоже увидим на тюменских стартах.

Программа чемпионата и кубка России – 2018 по скалолазанию:

• 11-12 апреля — Кубок России в дисциплине "боулдеринг"

• 13 апреля — Чемпионат России в дисциплине "трудность", квалификационный раунд.

• 14 апреля — Чемпионат России в лазании на скорость. Квалификация и финал. Финал Всероссийских соревнований в

дисциплине "многоборье".

• 15 апреля — Чемпионат РФ в лазании на трудность.

Зрителей ждут ежедневные зрелищные соревнования, интерактивные площадки, фудкорт.

Место проведения: Тюмень, ул. Луначарского 12, легкоатлетический манеж. Вход свободный.

Организаторами Чемпионата и Кубка России – 2018 по скалолазанию выступают Министерство спорта Российской Федерации, Федерация скалолазания России, департамент по спорту Тюменской области, Тюменская областная Федерация скалолазания, Союз экстремальных видов спорта. Генеральный партнер - ОАО "РЖД".