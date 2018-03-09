Юные кикбокеры из Заводоуковска успешно выступили на всероссийском турнире

Юные кикбоксеры из Заводоуковска стали призерами Всероссийского открытого турнира по тайскому боксу, который проходил в Тюмени в феврале. В соревнованиях принимали участие около 100 спортсменов из разных городов.

Заводоуковских бойцов экзаменовали спортсмены из Екатеринбурга, Омска, Благовещенска, Махачкалы и других городов. Были даже гости из Луганска. По результатам турнира Владимир Бабаков из Заводоуковского агропромышленного техникума стал вторым среди мужчин. Серебряную медаль среди юниоров завоевал студент этого же учебного заведения Алибек Шегенов. Юниор Никита Нохрин из школы № 4 также добился второго места. Бронзовых медалей удостоились школьники Данил Строганов, Виктор Грицаенков и Али Нуров, пишет "Тюменская область сегодня".