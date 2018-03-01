Танцевальный турнир на кубок ТСК "Прибой" покажут онлайн

Официальные соревнования юмени по танцевальному спорту на Кубок ТСК "Прибой" состоятся 3 марта. Онлайн-трасляцию турнира можно увидеть на сайте moi-portal.ru.

Соревнования пройдут в спортивном комплексе "Строймаш". Участники продемонстрируют зрителям и судьям свои выступления по европейской и латиноамериканской программам.

Подробно ознакомиться с программой соревнований можно на сайте и подать заявку на участие можно на сайте http://www.ballroom.ru. В настоящее время зарегистрировалось 290 пар из 10 городов. Финалистов наградят медалями, дипломами. Победители и призеры получат кубки, медали, дипломы и призы от организатора. Участников спортивно-массового мероприятия отметят медалями и дипломами.

Соревнования начнутся в 9:00 с выступления самых юных участников 2013 года рождения и младше. Кубковые соревнования стартуют на двух площадках в 10:30. В дневном отделении выступят "Дети-1" и "Юниоры-1" в европейской и латиноамериканской программах. Они выйдут на паркет в 13:30. В 17:00 выступят более опытные танцоры, в том числе "Молодежь" и "Взрослые". Вечернее отделение со зрелищными финалами начнется в 19:00.

Организаторами турнира выступают Федерация массового танцевального спорта города Тюмени и танцевально-спортивный клуб "Прибой". Учредители: Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Федерация танцевального спорта Тюменской области.

Отметим, в прошлом году танцевальный турнир на кубок ТСК "Прибой" собрал около 590 пар, представлявших 31 клуб из 12 городов России.

О прическах и макияже участников позаботятся партнеры мероприятия – стилисты студии "No name". Вкусный партнер турнира – первая фитнес-кондитерская "Mukinet", в которой готовят низкокалорийные и полезные десерты из натуральных ингредиентов высочайшего качества. Информационные партнеры соревнований: информационное агентство "Тюменская линия", интернет-издание "NewsProm.ru", медиахолдинг "ТопТюмень" и проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

СДЮСШОР "Прибой" основана в феврале 1964 года. В 2001 году школа получила статус – Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. В 2008 году была реорганизована в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. С 20.11.2015 МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" переименовано в МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" города Тюмени. Спортивная школа имеет в своем распоряжении три современных спортивных комплекса — СК "Прибой", СК "Строймаш", каток "Прибой". Учреждение осуществляет свою деятельность по направлениям: бокс, греко-римская борьба, футбол, тхэквондо, спортивная аэробика, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, пауэрлифтинг, регби, гиревой, спортивные танцы (танцевально-спортивный клуб "Прибой" создан 14.01.2016), а также каратэ, модульные программы, айкидо, единоборства, тренажерный зал, аквааэробика, джампинг, английский язык для детей, подготовка детей к школе и другие. С 2009 года директор учреждения – Александр Яковлев.