В Тюмени пройдет городской чемпионат среди черлидеров

4 февраля в Тюмени состоится пятый открытый чемпионат и первенство города Тюмени по чир-спорту.

Состязания примет СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а), их торжественное открытие назначено на 13.00. На арену спортивного зала выйдет около 400 черлидеров из тюменских команд в возрасте от 6 и до 16 лет и старше.

Спортсмены покажут свое мастерство в дисциплинах чир, чир-данс (чир-данс фристайл), чир и чир-микс, групповые станты, групповые станты (микс) и партнерские станты.

Организаторами мероприятия выступают МАУ "ТГМЦ" и "Федерация черлидинга города Тюмени".