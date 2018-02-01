В Тюмени пройдет городской чемпионат среди черлидеров

17:20 01 февраля 2018
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4 февраля в Тюмени состоится пятый открытый чемпионат и первенство города Тюмени по чир-спорту.

Состязания примет  СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а), их торжественное открытие назначено на 13.00. На арену спортивного зала выйдет около 400 черлидеров  из тюменских команд в возрасте от 6 и до 16 лет и старше.

Спортсмены покажут свое мастерство в дисциплинах чир, чир-данс (чир-данс фристайл), чир и чир-микс, групповые станты, групповые станты (микс) и партнерские станты.

Организаторами мероприятия выступают МАУ "ТГМЦ"  и "Федерация черлидинга города Тюмени".

Теги: соревнования
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