В Тюмени пройдут всероссийские соревнования по пауэрлифтингу

Юбилейный 30-й чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу пройдут в Тюмени в спорткомплексе "Строймаш" (Индустриальная, 49а) с 9 по 15 февраля.

На участие в соревнованиях уже заявлено более 400 сильнейших спортсменов из всех регионов России. Главным судьей соревнований выступит вице-президент по развитию Федерации пауэрлифтинга России, председатель Совета Федерации пауэрлифтинга Тюменской области, судья 1 категории Алексей Гоцык.

Все участники и зрители смогут не только узнать, кто станет лучшим в разных спортивных категориях, но и получат мощный заряд мотивации на самосовершенствование и стимул вести здоровый образ жизни.

Отметим, турниры подобного уровня в Тюменской области проходят не впервые. В 2012 году регион принимал Кубок России по троеборью, в 2013 году - чемпионат и первенство России по троеборью, в 2016 году - первенство России по троеборью среди юниоров, юниорок, юношей и девушек, а также чемпионат России по троеборью.

Организатором турнира является Федерация пауэрлифтинга России и Федерация пауэрлифтинга Тюменской области. Контактное лицо: Давлетханова Ружена (3452) 686-103, vostok@vostok-tmn.ru.