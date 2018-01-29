В Тюмени пройдут всероссийские соревнования по пауэрлифтингу

10:55 29 января 2018
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kavtoday.ru

Юбилейный 30-й чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу пройдут в Тюмени в спорткомплексе "Строймаш" (Индустриальная, 49а) с 9 по 15 февраля.

На участие в соревнованиях уже заявлено более 400 сильнейших спортсменов из всех регионов России. Главным судьей соревнований выступит вице-президент по развитию Федерации пауэрлифтинга России, председатель Совета Федерации пауэрлифтинга Тюменской области, судья 1 категории Алексей Гоцык.

Все участники и зрители смогут не только узнать, кто станет лучшим в разных спортивных категориях, но и получат мощный заряд мотивации на самосовершенствование и стимул вести здоровый образ жизни.

Отметим, турниры подобного уровня в Тюменской области проходят не впервые. В 2012 году регион принимал Кубок России по троеборью, в 2013 году - чемпионат и первенство России по троеборью, в 2016 году - первенство России по троеборью среди юниоров, юниорок, юношей и девушек, а также чемпионат России по троеборью.

Организатором турнира является Федерация пауэрлифтинга России и Федерация пауэрлифтинга Тюменской области. Контактное лицо: Давлетханова Ружена (3452) 686-103, vostok@vostok-tmn.ru.

Теги: пауэрлифтинг
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