В Тюмени пройдут открытые соревнования по пауэрлифтингу

Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Открытый чемпионат и первенство Тюмени по пауэрлифтингу состоятся 15 декабря в спортивном комплексе "Строймаш" СДЮСШОР "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а).

Тяжелоатлеты из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Кургана, Вагайского района выступят в дисциплинах приседание, жим лежа и тяга. Девушки и женщины выступят в весовых категориях до 43, 47, 52, 57, 63, 72, 84 кг, свыше 84 кг. Юноши и мужчины будут состязаться в весовых группах до 53, 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120 кг, свыше 120 кг.

Начало соревнований в 9.00.

Организаторы соревнований департамент по спорту им молодежной политике администрации города Тюмени, СДЮСШОР "Прибой", Федерация тяжелой атлетики и пауэрлифтинга.