Тюменские атлеты готовятся к чемпионату России по пауэрлифтингу

Четыре представителя Тюменской области, среди которых одна девушка, выступят на открытом чемпионате России по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму WPC/AWPC. Соревнования пройдут в Челябинске с 9 по 11 марта 2018 года.

Известно, что из числа тюменских спортсменов будут участвовать Юлия Татьянина, Александр Стариков, Игорь Горшков и Владимир Вринчан, сообщает "Тюмeнская oбласть сeгодня".

Кроме того, организация пауэрлифтинга также планирует провести по тем же дисциплинам Открытый Чемпионат Тюменской области с 5 по 6 мая этого года в Ноябрьске.

Подать заявку на участие в соревнованиях, ознакомиться с расписанием и получить более подробную информацию о предстоящих мероприятиях вы можете получить на сайтах http://www.wpc-wpo.ru/ и http://74power.ru/.