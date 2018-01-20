В Тюмени вновь соберутся юные скалолазы России

Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию вновь пройдут в тюменском Легкоатлетическом манеже с 22 по 26 февраля, сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России.

Состязаться спортсмены будут в 3-х дисциплинах: трудность, скорость и боулдеринг. До соревнований будут допущены юноши и девушки 16-17 лет с квалификацией не ниже 3-го разряда. Максимальное количество участников не ограничено, окончательные заявки региональными федерациями будут поданы позднее, пишет "Вслyх.ру".

Стоит отметить, что подобные соревнования Тюмень принимает регулярно - последний раз ВЮС проходили в нашем городе на стыке октября и ноября прошлого года. Всего же за 2017-й год Тюмень четырежды принимали федеральный скалолазный турнир. Участвовали в них и именитые тюменские спортсмены - например, Дарья Кан (победитель первенств мира и Европы в скорости), Сергей Рукин (победитель первенства мира (2017) в скорости), Петр Земляков (серебряный призер первенства Европы в скорости).