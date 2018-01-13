Скалолазы из Тюмени завоевали медали в Санкт-Петербурге

Юные тюменские скалолазы завоевали две медали на новогодних соревнованиях "Невские вертикали 2018", прошедших с 4 по 9 января в Санкт-Петербурге, сообщает "Вслyх.ру".

14-летний Сергей Екимов, имеющий 1-й взрослый разряд, стал третьим в соревнованиях дисциплины "скорость" среди юношей. Уступил Екимов лишь кандидату в мастера спорта Владимиру Захарову из Москвы и челябинцу Александру Хромыцких, выполнившему в финале норму КМС.

Тюменка Алиса Лешкина завоевала "серебро" в "скорости" среди девушек 14-15 лет. Уступила Алиса лишь Софье Кузаковой из Красноярского края, вместе с ними на пьедестал почета поднялась Софья Помыкалова из Челябинской области.

Другим тюменским спортсменам завоевать наград не удалось. Напомним, что всего в соревнованиях в Санкт-Петербурге участвовали 17 спортсменов региона.