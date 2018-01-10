Тюменцы завоевали медали всероссийских юношеских соревнований по скалолазанию

17:10 09 января 2018
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Традиционные всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию "Невские вертикали" завершились 8 января в Санкт-Петербурге. В мероприятии участвовали около 400 спортсменов из 37 регионов России.

Тюменскую область под руководством тренера Елены Климовой представляли девять спортсменов. Тюменцы достигли успеха в лазании на скорость: в возрастной категории младшие девушки Алиса Лешкина завершила дистанцию за 07,25 с и завоевала серебряную медаль. В финале она уступила Софии Кузаковой (Красноярский край). На третьем месте София Помыкалова (Челябинская область).

Среди младших юношей Сергей Екимов с результатом 07.33 с остановился на третьей ступени пьедестала. Победу в данной возрастной группе праздновал Александр Хромыцких (Челябинская область), серебро взял Владимир Захаров из Москвы.

В командном зачете в лазании на скорость сборная команда Тюменской области заняла пятое место, сообщает ГАУ ТО "ОСШОР". На лидирующих позициях – Красноярский край, Челябинская область, Республика Башкортостан и Пермский край.

Теги: подростки , скалолазание , соревнования
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