Тюменцы завоевали медали всероссийских юношеских соревнований по скалолазанию

Традиционные всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию "Невские вертикали" завершились 8 января в Санкт-Петербурге. В мероприятии участвовали около 400 спортсменов из 37 регионов России.

Тюменскую область под руководством тренера Елены Климовой представляли девять спортсменов. Тюменцы достигли успеха в лазании на скорость: в возрастной категории младшие девушки Алиса Лешкина завершила дистанцию за 07,25 с и завоевала серебряную медаль. В финале она уступила Софии Кузаковой (Красноярский край). На третьем месте София Помыкалова (Челябинская область).

Среди младших юношей Сергей Екимов с результатом 07.33 с остановился на третьей ступени пьедестала. Победу в данной возрастной группе праздновал Александр Хромыцких (Челябинская область), серебро взял Владимир Захаров из Москвы.

В командном зачете в лазании на скорость сборная команда Тюменской области заняла пятое место, сообщает ГАУ ТО "ОСШОР". На лидирующих позициях – Красноярский край, Челябинская область, Республика Башкортостан и Пермский край.