Юные танцоры "Прибоя" стали лучшими на городском турнире

Воспитанники тюменского танцевально-спортивного клуба "Прибой" показали высокие результаты на последнем в этом году турнире – открытом первенстве города. По два первых места заняли пары: Андрей Ишимцев и Кира Дорофеева, Роман Золотых и София Передеря.

Также золота соревнований удостоены Александр Наливайко и Елена Сыкарева. В копилке Екатерины Голиковой и Елизаветы Чуклиной – первое и шестое место. Второе место заняли Евгений Винников и Снежана Разлуцкая.

На третьих позициях оказались две пары "Прибоя": Артемий Черкашин и Данеш Акишева, Семен Кравчук и Дарья Харитонова.

Пара Павла Чавыкина и Екатерины Волосач расположилась на пятом месте. Шестую позицию заняли Александр Неподпоясова и Юлия Алексеева, седьмую – Иван Плешачков и Юлия Елисеева.

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Отметим, то уходящий 2017 год стал для СТК "Прибой" насыщенным на соревнования и богатым на награды. Юные танцоры прекрасно показали себя не только на городских турнирах, но и на межрегиональном и даже на международном уровне.

СДЮСШОР "Прибой" основана в феврале 1964 года. В 2001 году школа получила статус – Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. В 2008 году была реорганизована в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. С 20.11.2015 МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" переименовано в МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" города Тюмени. Спортивная школа имеет в своем распоряжении три современных спортивных комплекса — СК "Прибой", СК "Строймаш", каток "Прибой". Учреждение осуществляет свою деятельность по направлениям: бокс, греко-римская борьба, футбол, тхэквондо, спортивная аэробика, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, пауэрлифтинг, регби, гиревой, спортивные танцы (танцевально-спортивный клуб "Прибой" создан 14.01.2016), а также каратэ, модульные программы, айкидо, единоборства, тренажерный зал, аквааэробика, джампинг, английский язык для детей, подготовка детей к школе и другие. С 2009 года директор учреждения – Александр Яковлев.