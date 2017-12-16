Уральские скалолазы соревнуются в Тюмени

В тюменском легкоатлетическом манеже проходит чемпионат и первенство Уральского федерального округа по скалолазанию. Десятки спортсменов со всего региона соревнуются в двух дисциплинах - "трудность" и "скорость", пишет "Вслyх.ру".

Напомним, по регламенту соревнований спортсменам предстоит состязаться в пяти возрастных группах: мужчины и женщины (19 лет и старше), юниоры и юниорки (18–19 лет), старшие юноши и девушки (16–17 лет), младшие юноши и девушки (14–15 лет) и подростки (10–13 лет). Соревнования в обоих дисциплинах проводятся по международным правилам 2017 года.

Стоит отметить, что это уже вторые юношеские состязания по скалолазанию в Тюмени за последнее время - с 30 октября по 4 ноября – легкоатлетический манеж принимал Всероссийские юношеские соревнования в тех же самых дисциплинах: "трудность" и "скорость".