Воспитанники тюменского "Прибоя" завоевали награды на муниципальных соревнованиях

Юные спортсмены тюменского танцевально-спортивного клуба "Прибой" успешно выступили на официальных соревнованиях муниципального образования по танцевальному спорту "Ступени мастерства – 2017", которые прошли 11 ноября, и завоевали многочисленные награды.

В кубковых соревнованиях в категории "Дети 10 и младше", 2 танца (W, Ch), первое место завоевали Андрей Ишимцев и Кира Дорофеева. Эта же пара заняла третье место в категории "Дети 08 и младше", 4 танца (W, Q, S, Cha).

В категории "11 и младше", 2 танца (W, Ch), второе место у Павла Чавыкина и Екатерины Волосач, четвертое место — у Семена Кравчука и Дарьи Харитоновой.

В категории "Дети 11 и младше", полька, вару-вару (Н класс), третье место у Романа Золотых и Софии Передери, восьмое место — у Ланы Давлетовой и Дарьи Пересторониной.

Александр Неподпоясов и Юлия Алексеева заняли седьмое место в категории "Дети 08 и младше", 4 танца (W, Q, S, Cha). Александр Наливайко и Елена Сыкарева в категории "Дети-1", латиноамериканская программа (3 танца) (E класс), заняли четвертое место.

В массовом спорте в категории "Дети 12 и младше", полька, вару-вару (H класс), золотых медалей удостоены Роман Золотых и София Передеря, Арина Волочушкина и Виктория Урих, Лана Давлетова и Дарья Пересторонина. Серебряные медали у Елизаветы Чуклиной и Екатерины Голиковой, Архипа Бухарова и Эвелины Быстрицкой.

В категории "Дети 11 и младше", полька, вару-вару (Н класс), золотые медали у Амелии Шохиной и Алины Решетниковой.

1 /5

СДЮСШОР "Прибой" основана в феврале 1964 года. В 2001 году школа получила статус – Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. В 2008 году была реорганизована в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. С 20.11.2015 МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" переименовано в МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" города Тюмени. Спортивная школа имеет в своем распоряжении три современных спортивных комплекса — СК "Прибой", СК "Строймаш", каток "Прибой". Учреждение осуществляет свою деятельность по направлениям: бокс, греко-римская борьба, футбол, тхэквондо, спортивная аэробика, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, пауэрлифтинг, регби, гиревой, спортивные танцы (танцевально-спортивный клуб "Прибой" создан 14.01.2016), а также каратэ, модульные программы, айкидо, единоборства, тренажерный зал, аквааэробика, джампинг, английский язык для детей, подготовка детей к школе и другие. С 2009 года директор учреждения – Александр Яковлев.