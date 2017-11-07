Юные танцоры "Прибоя" отличились на первенстве Тюмени

Спортсмены танцевально-спортивного клуба "Прибой" приняли участие в Официальных соревнованиях по танцевальному спорту среди ансамблей и спортивных пар УФО и первенстве Тюмени среди мальчиков и девочек 7-9 лет, 10-11 лет, завоевав множество наград.

В кубковых соревнованиях первое место в категории Дети 2008 и мл., 3 танца (W, S, Cha) (H класс) заняли Александр Неподпоясов и Юлия Алексеева, они же удостоены четвертого места в категории Дети-1, 2008 и мл., 4 танца (W, Q, S, Cha) (H класс).

Андрей Ишимцев и Кира Дорофеева заняли первое место в категории Дети 2009 и мл., 3 танца (W, S, Cha) (H класс). Евгений Винников и Снежана Разлуцкая завоевали третье место в категории Дети 2008 и мл., 3 танца (W, S, Cha) (H класс).

Александр Наливайко и Елена Сыкарева в категории Дети-1 "Е", 6 т, двоеборье заняли третье место и пятое место в категории Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс).

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СДЮСШОР "Прибой" основана в феврале 1964 года. В 2001 году школа получила статус – Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. В 2008 году была реорганизована в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. С 20.11.2015 МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" переименовано в МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" города Тюмени. Спортивная школа имеет в своем распоряжении три современных спортивных комплекса — СК "Прибой", СК "Строймаш", каток "Прибой". Учреждение осуществляет свою деятельность по направлениям: бокс, греко-римская борьба, футбол, тхэквондо, спортивная аэробика, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, пауэрлифтинг, регби, гиревой, спортивные танцы (танцевально-спортивный клуб "Прибой" создан 14.01.2016), а также каратэ, модульные программы, айкидо, единоборства, тренажерный зал, аквааэробика, джампинг, английский язык для детей, подготовка детей к школе и другие. С 2009 года директор учреждения – Александр Яковлев.