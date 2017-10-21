Тюменские гимнасты принимают участие в межрегиональном первенстве

Тюменские спортсмены принимают участие в Открытом первенстве ХМАО-Югры по спортивной гимнастике, которое стартовало 20 октября в Когалыме и продлится несколько дней. Соревнования проходят по программам от первого юношеского разряда до мастера спорта.

В турнире за победу борются гимнасты Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской и Свердловской областей. Всего ожидается участие около 80 молодых спортсменов, пишет "Тюменская область сегодня".

Спортивная гимнастика - это вид спорта, основанный на вольных упражнениях и опорных прыжках на различных специализированных снарядах, разновысоких брусьях и перекладинах. На Открытом первенстве округа спортсмены будут побороться практически во всех категориях спортивного направления.

