В Тюмени определили лучшие команды УрФО в эстетической гимнастике

Впервые в Тюмени прошли чемпионат и первенство Уральского федерального округа по эстетической гимнастике. Участниками этих стартов стали 160 спортсменов. Это не только представители нашего региона.

Самые многочисленные организации прибыли из Свердловской и Челябинской областей. Они и составили основную конкуренцию тюменским командам в первенстве. Однако хозяева, несмотря на все свое гостеприимство, не отдали золото ни в одной из возрастных категорий. Результаты таковы:

10-12 лет:

1 место – "Аврора-Жемчужина", Тюмень.

2 место – "Лидер-Изумруд", Екатеринбург.

3 место – "Аврора-Астра", Тюмень и Аурум, Екатеринбург.

12-14 лет:

1 место – "Аврора-Сибирия", Тюмень.

2 место – "Империя", Челябинск.

3 место – "Легенда", Екатеринбург.

14-16 лет:

1 место – "Аврора", Тюмень.

2 место – "Аурум", Екатеринбург.

3 место – "Аврора-Прибой", Тюмень и "Легенда", Екатеринбург.

В чемпионате Уральского федерального округа первое место у "Легенды" из Екатеринбурга. Тюменская "Аврора" стала второй, на третьем – "Империя" из Челябинска.

Президент федерации эстетической гимнастики Тюменской области Евгения Кудашова:

В команде "Аврора-Сибирия" две гимнастки были травмированы перед стартом, не смогли выступать, но это не помешало остальным девчонкам собраться и завоевать золото. Эти старты очень важны, ведь на них определяются сильнейшие спортсмены УрФО. К тому же они важны для развития вида спорта в нашем регионе".

8 марта тюменские команды – младшая "Аврора-Жемчужина" и старшая "Аврора" – вновь боролись за награды. Они выступили на Всероссийских соревнованиях "Примавера" в Москве.