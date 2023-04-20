Лига гимнастики проведет в Тюмени соревнования

Впервые в областном центре состоятся отборочные соревнования по Уральскому федеральному округу в рамках всероссийского фестиваля "Лига гимнастики". Турнир пройдет 21 апреля в 9-00 на базе спортивной школы №1 города Тюмени (ул. Ватутина, 1.) Бороться за выход в финал будут более 170 юных спортсменов из Тюменской, Свердловской, Челябинской областей.

В состязаниях примут участие гимнасты и гимнастки от 6 до 10 лет, выступающие по программам 2 и 1 юношеских разрядов и 3 взрослого разряда.

"Лига гимнастики" - это уникальные детские соревнования, которые впервые проводятся в разных городах России. Лига позволяет юным гимнастам продемонстрировать свои навыки и силу, почувствовать дух настоящих турниров.

Соревнования являются лично-командными. В каждой возрастной группе лучшая команда будет отобрана в финал "Лиги гимнастики", который пройдёт в конце мая в Сочи.

"Наша команда работает очень усердно над тем, чтобы все прошло гладко. Уже сейчас мы можем уверенно заявить, что это будет незабываемое событие для участников и зрителей. Надеемся, что в последующие годы эти соревнования станут еще более масштабными", - поделился исполняющий обязанности полномочного представителя по УФО Федерации спортивной гимнастики России, главный судья соревнований Иван Новиков.

Посетить соревнования зрители и болельщики могут бесплатно, вход свободный.