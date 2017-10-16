Маленькие танцоры клуба "Прибой" завоевали награды городского турнира

Воспитанники ТСК "Прибой" взяли награды на турнире "Старты сезона — Восходящие звезды 2017". Официальные городские соревнования по спортивным танцам состоялись в СДЮСШОР №3 в это воскресенье, 15 октября.

В кубковых соревнованиях Андрей Ишимцев и Кира Дорофеева заняли первое место в категории Дети-1, 3 танца (H класс), второе место в категории Дети-1, 4 танца (H класс).

Александр Наливайко и Елена Сыкарева в двух категориях Дети-1, Европейская программа (3 танца) (E класс) и Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) заняли пятые места.

Алена Дерябина в категории Дети-1, 3 танца (H класс) COLO заняла пятое место.

В категории Дети 6 и мл., 3 танца (H класс) СОЛО первые места у Дарины Зариповой и Златы Лопаревой, второе место у Виктории Шамбазовой, третье место у Алены Дерябиной.

В массовом спорте спортсмены "Прибоя" завоевали три золотых и две серебряных медали. Поздравляем ребят с успешным выступлением и желаем дальнейших побед!

СДЮСШОР "Прибой" основана в феврале 1964 года. В 2001 году школа получила статус – Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. В 2008 году была реорганизована в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. С 20.11.2015 МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" переименовано в МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" города Тюмени. Спортивная школа имеет в своем распоряжении три современных спортивных комплекса — СК "Прибой", СК "Строймаш", каток "Прибой". Учреждение осуществляет свою деятельность по направлениям: бокс, греко-римская борьба, футбол, тхэквондо, спортивная аэробика, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, пауэрлифтинг, регби, гиревой, спортивные танцы (танцевально-спортивный клуб "Прибой" создан 14.01.2016), а также каратэ, модульные программы, айкидо, единоборства, тренажерный зал, аквааэробика, джампинг, английский язык для детей, подготовка детей к школе и другие. С 2009 года директор учреждения – Александр Яковлев.