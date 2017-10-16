В Тобольске прошел областной открытый турнир "Царь горы"

Тобольский турнир "Царь горы" собрал любителей легкоатлетического экстрима уже в пятый раз. Торжественная церемония награждения победителей и призеров прошла в музейном комплексе "Гостиный двор", сообщили в пресс-службе ТИАМЗ.

В личном первенстве среди девушек 2002 г.р. и моложе победительницей стала воспитанница ДЮСШ №2 Дарья Яковлева. В старшей возрастной группе не было равных Алене Коростелевой из команды "Сибирячка". У юношей первого места удостоен воспитанник военно-спортивного молодежного центра "Россияне" Максим Хайдаров, в старшей возрастной группе победителем стал Ильяр Мухаметов (ДЮСШ №2).

Организаторами мероприятия выступили: региональная некоммерческая общественная организация "Культурно-спортивный центр "АРСЛАН", городская федерация легкой атлетики и Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник. Главным судьей соревнований выступил тренер-преподаватель высшей категории, мастер спорта России по легкой атлетике Леонид Клевачёв.