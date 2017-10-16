Тюменцев зовут на выступления юных фигуристов

Первенство Тюмени по фигурному катанию на коньках пройдет с 17 по 19 октября. В нем участвуют порядка 170 спортсменов от семи лет и старше. Конкуренцию воспитанникам отделения фигурного катания СДЮСШОР "Прибой" составят ребята из Ханты-Мансийска, Сургута, Челябинска, Салехарда, Кургана, Тобольска, Красноярска и Златоуста.

Как уточняют в пресс-службе спортивной школы, поболеть за спортсменов могут все желающие, вход свободный.

Расписание первенства:

17 октября

15.00 – произвольная программа (3-й юношеский разряд).

18 октября

8.00 – произвольная программа (2-й юношеский разряд);

11.30 – торжественное открытие соревнований;

12.00 – короткая программа (2-й спортивный разряд);

14.35 – короткая программа (1-й спортивный разряд);

17.05 – короткая программа (КМС);

19.10 – короткая программа (МС).

19 октября

8.00 – произвольная программа (1-й юношеский разряд);

11.05 – произвольная программа (2-й спортивный разряд);

14.00 – произвольная программа (1-й спортивный разряд);

16.50 – произвольная программа (КМС);

19.10 – произвольная программа (МС).

Адрес: каток "Прибой", (проезд Борцов Октября, 2а, корпус 1).

Фото: МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой"