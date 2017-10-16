Тюменцев зовут на выступления юных фигуристов

Первенство Тюмени по фигурному катанию на коньках пройдет с 17 по 19 октября. В нем участвуют порядка 170 спортсменов от семи лет и старше. Конкуренцию воспитанникам отделения фигурного катания СДЮСШОР "Прибой" составят ребята из Ханты-Мансийска, Сургута, Челябинска, Салехарда, Кургана, Тобольска, Красноярска и Златоуста.
Как уточняют в пресс-службе спортивной школы, поболеть за спортсменов могут все желающие, вход свободный.
Расписание первенства:
17 октября
15.00 – произвольная программа (3-й юношеский разряд).
18 октября
8.00 – произвольная программа (2-й юношеский разряд);
11.30 – торжественное открытие соревнований;
12.00 – короткая программа (2-й спортивный разряд);
14.35 – короткая программа (1-й спортивный разряд);
17.05 – короткая программа (КМС);
19.10 – короткая программа (МС).
19 октября
8.00 – произвольная программа (1-й юношеский разряд);
11.05 – произвольная программа (2-й спортивный разряд);
14.00 – произвольная программа (1-й спортивный разряд);
16.50 – произвольная программа (КМС);
19.10 – произвольная программа (МС).
Адрес: каток "Прибой", (проезд Борцов Октября, 2а, корпус 1).
Фото: МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой"
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