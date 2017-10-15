Тюменские скалолазы поборются за звание самого быстрого в мире

Тюменские скалолазы Юлия Каплина и Александр Шиков могут стать быстрейшими скалолазами в мире. Перед последним этапом Кубка мира, который пройдет в Китае, спортсмены расположились в тройке лидеров общего зачета соревнований в дисциплине "скорость".

Как сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России, на шестом, предпоследнем этапе Кубка мира, который проходил 7-8 октября, Каплина и Шиков стали победителями. Александр Шиков опередил индонезийцев Аспара Жаэлоло и Сабри Сабри, а Каплина была быстрее своей постоянной соперницы француженки Анук Жубер и своей соотечественницы Елизаветы Ивановой.

"Перед началом сезона я ставил себе цель выйти на уровень тройки лучших в Кубке мира, хотя из-за болезни мне и не удалось реализовать все", - поделился Александр Шиков.

Перед финальным этапом Кубка мира в общем зачете дисциплины "скорость" Юлия Каплина (действующая обладательница трофея в этом виде программы) лидирует с 525 баллами. На втором месте расположилась Анук Жубер с 496 очками, на третьем - еще одна россиянка Мария Красавина, у которой 383 очка. В мужском общем зачете Александр Шиков с 338 баллами занимает второе место, уступая соотечественнику Владиславу Деулину 72 очка. На третьем месте также тюменец - в активе у Станислава Кокорина 331 очко, пишет "Вслух.ру".