В Тюмень приедут юные скалолазы со всей страны

Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию пройдут в тюменском легкоатлетическом манеже с 30 октября по 4 ноября.

Состязания будут проходить в 4 возрастных категориях — подростки от 10 до 13 лет, младшие юноши и девушки 14–15 лет, старшие юноши и девушки 16–17 лет и юниоры 18–19 лет. Ребятам предстоит состязаться в двух дисциплинах – скорость и трудность.

Предварительные заявки региональные федерации должны подать до 8 октября, окончательные - до 25 октября, именно тогда станет известен итоговый список участников состязаний.

Федеральные соревнования по скалолазанию тюменский ЛАМ принимает регулярно - предыдущие Всероссийские юношеские соревнования прошли в Тюмени с 8 по 13 февраля в дисциплинах трудность и боулдеринг. Тогда в Тюмень приехали более 600 спортсменов из более чем 30 регионов России, пишет "Вслyх.рy".