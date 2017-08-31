Тюменские авиамоделисты победили на чемпионате России

Фото: пресс-служба дворца "Пионер"

Сборная Тюменской области заняла первое место на прошедшем в конце августа чемпионате России по авиамодельному спорту в классе F-2D.

Соревнования проходили в Липецкой области, в турнире состязались 62 экипажа. Тюменский регион представляла команда из 8 человек: 3 взрослых пилота, 2 пилота-юноши, 2 механика и 1 судья. В результате экипаж наших спортсменов Владислав Мартынов — Данил Вонтлый выиграл золото чемпионата. Также тюменский экипаж в составе Константина и Максима Поповых занял второе место в юношеском зачете.

Все пять тюменских пилотов улучшили свое турнирное положение в отборочном списке кубка России F-2D и отобрались на финал кубка 2017 года, где будут отобраны еще три кандидата в основной состав сборной страны на чемпионат мира, сообщает пресс-служба дворца "Пионер".

К участию в командном первенстве было допущено 13 сборных команд субъектов РФ, и первое место заняла сборная Тюменской области.

Соревнования по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей "воздушного боя" F-2D состоят из множества полетов-раундов, в каждом из которых участвуют экипажи-соперники (пилот и механик). "Воздушный бой" заключается в том, чтобы соперники срезали ленты, прикрепленные к фюзеляжу самолета противника. Баллы присуждаются за каждый сруб бумажной ленты.