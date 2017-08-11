Праздник водных видов спорта пройдет на Туре в Тюмени

IV городской фестиваль водных видов спорта станет грандиозным завершением самого спортивного праздника – Дня физкультурника, который пройдет в Тюмени в 12 августа. Представление на Туре начнется в 16:00.

Воспитанники отделения гребного слалома СДЮСШОР № 2 продемонстрируют фигурное катание на каяках и каноэ с выполнением технических элементов гребли, а спортсмены ДЮЦ "Авангард" удивят зрителей водными пируэтами на катамаранах.

Незабываемое представление покажут ребята из RICHWOOD Wakepark. Гостей праздника ждут показательные выступления по вейкборду (экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки) и флоубордингу (катание на искусственной волне), трюки на водных лыжах и гидроциклах.

Изюминкой фестиваля станут экстремальные гонки на гидроциклах и парящие в небе мотопарапланы, сообщают в городском департаменте по молодежной политике.