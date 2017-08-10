В День физкультурника тюменцев примут в спортивные волонтеры

12 августа Тюмень будет отмечать День физкультурника.

Насыщенная программа мероприятий рассчитана на все районы города. Главными площадками станут набережная реки Туры, площадь у Технопарка и Цветной бульвар. Здесь можно будет поучаствовать в танцевальном флэшмобе, пройтись по-скандинавски, посмотреть на запуск воздушного шара, посостязаться в силе в "богатырских играх" - каждый найдет себе занятие по интересам.

Кроме того, у фонтана на Цветном бульваре с 12:00 до 14:00 будет работать специальная площадка - здесь все желающие смогут вступить в ряды спортивных волонтеров и в дальнейшем оказывать посильную помощь муниципалитету в организации и проведении общегородских спортивных мероприятий. Для этого нужно будет просто оставить свои контактные данные, сообщает городской многопрофильный центр.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 68-41-22 или в группе "ВКонтакте".