В Тюмени пройдут российские соревнования школьников по скалолазанию

С 12 по 14 августа областная столица встретит участников финального этапа VIII летней спартакиады учащихся России.

На старт выйдут 120 скалолазов из 28 регионов в возрасте от 14 лет. Конкуренцию воспитанникам СДЮСШОР № 2 (ранее ДЮСШ "Алькор") составят спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Севастополя, Екатеринбурга, Челябинска и других городов. Им предстоит продемонстрировать свое мастерство в дисциплинах на трудность, скорость и в боулдеринге (серия коротких предельно сложных трасс).

Председатель Тюменской областной Федерации скалолазания Станислав Лобзов:

"Для наших спортсменов данные испытания являются очень важными. Они к ним готовились заранее. К тому же, конкуренция очень большая и ребята это прекрасно понимают. На спартакиаде выступят победители соревнований различного уровня. Среди наших воспитанников хочется отметить члена сборной России, призера первенства страны Ивана Землякова и призера первенства России Дмитрия Костина".

Приятным сюрпризом для гостей праздника станет автограф-сессия с ведущими спортсменами сборной команды России Юлией Каплиной, Марией Красавиной и Станиславом Кокориным, которая состоится 13 августа в 16:30.

Соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже (Луначарского, 12). В первые два дня состязания стартуют в 10 часов, а в последний, завершающий день, в 9.00. Церемония закрытия, награждение победителей и призеров намечены на 14 августа на 20 часов.