Тюменская сборная завоевала первое место на чемпионате УрФО по боксу

16:15 31 июля 2017
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Чемпионат Уральского федерального округа по боксу среди мужчин, посвященный памяти полковника полиции Сергея Викторовича Гриценко, прошел в Тюмени 26-29 июля. В турнире  участвовало около 80 "мастеров кожаной перчатки" Уральского региона старше 18 лет. Сборная Тюменской области заняла в соревнованиях первое место.

В активе нашей команды – четыре награды высшей пробы. Золотые медали завоевали тюменцы Дамир Хикматуллин и Тюмур Пирдамов, тоболяк Илья Медведев,  ишимец Иван Смирнов. Последний получил приз "За волю к победе". Серебряные медали в общую копилку принесли тоболяки Артем Черкашин и Игорь Мирзоев, тюменец Григорий Николайчук. Бронза - у тоболяка Евгения Наймушина и ишимца Артема Микаеляна.

Второй в общекомандном зачете стала Челябинская область, набрав также четыре медали за первые места. Состязания были отборочными к чемпионату России, который пройдет в Грозном в конце августа.

Организаторами чемпионата выступили РОО "НОВЫЙ ПОТОК", Федерация бокса Тюменской области, и СДЮСШОР "Прибой".

Фото - https://vk.com/tyumen_boxing

Теги: СДЮСШОР Прибой , УФО , чемпионат , бокс
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