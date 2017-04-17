Тюменка завоевала "золото" на всероссийских соревнованиях по велоспорту

Тюменская спортсменка Дарья Степанова стала обладательницей "золота" по итогам всероссийских соревнований по велоспорту-шоссе.
Свою медаль тюменка взяла в групповой гонке на 80 км. Ее результат составил 2 часа 15 минут 50 секунд, сообщили в пресс-службе тюменского Центра спортивной подготовки.
Соревнования проходили в Майкопе (Адыгея) среди женщин, юниорок и девушек и объединили порядка 300 участниц.
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