"Мегафон" помог Сочи подготовиться к скоростям чемпионата мира

Финал Кубка России по футболу, в котором встретятся "Урал" и "Локомотив", пройдет 2 мая на сочинском красавце-стадионе "Фишт". Самое время вспомнить о том, что из себя представляет "Фишт" - гордость и краса Олимпиады-2014.

Сейчас это чисто футбольная арена, готовая принять матчи Кубка Конфедерации и чемпионата мира по футболу. После реконструкции она открылась товарищеским матчем сборной России против Бельгии. Игра, кстати, завершилась вничью — 3:3, при этом россияне проявили характер, отыграв два мяча. Этого не могло случиться без горячей поддержки болельщиков, среди которых были и журналисты, которых компания "Мегафон" собрала в Сочи со всей страны — от Красноярска, Тюмени и Читы до Москвы и Санкт-Петербурга. Собрала не только для того, чтобы мы поболели за наших, но и для того, чтобы показать нам обновленный стадион изнутри — и свою часть работы над ним, причем часть наиважнейшую в наше скоростное время.

Так вот, "Мегафон" разместил в районе стадиона более 450 антенн сотовой связи, что позволило пиковой скорости интернета превысить 200 Мбит/с. Повторяю: ДВЕСТИ Мбит/с! В ходе же матча, на который пришли почти 40 тысяч болельщиков, скорость в сетях 4G достигала 10 Мбит/с — а именно через эти сети прошло более половины видео- и фотоконтента с мобильных устройств. Естественно, каждый из болельщиков пришел с каким-то гаджетом, а то и двумя-тремя. И все они (как и мы, журналисты) постили сообщения и фото в соцсетях, делились моментами игры, а кто-то и вовсе вел прямую трансляцию для друзей и близких — так и набрались за матч феноменальные 200 гигабайт интернет-трафика.

Накануне матча сотрудники компании с нескрываемой гордостью провели нас по самым потаенным уголкам стадиона, по своим технологическим помещениям, в которых находится самое современное оборудование. При этом можно было тестировать скорость интернета буквально в режиме онлайн, что и продемонстрировал журналистам Анатолий Горбунов, директор Сочинского отделения Кавказского филиала компании "МегаФон".

По его словам, имеющееся оборудование позволяет обеспечивать качественный сигнал для голосовой связи и быстрый интернет даже в условиях пиковых нагрузок. Он говорит, что сети "Мегафона" работают с серьезным запасом, так что в ходе чемпионата мира проблем со связью не будет ни у кого: "Потребность в сверхскоростях мобильного интернета будет расти, и наша компания готова предоставить эту возможность своим абонентам, в том числе в рамках самых ярких футбольных событий".

Так что в "Мегафоне" можно быть уверенным. Надеемся, что наша сборная возьмет пример с этой компании — и поразит нас, болельщиков, безлимитной волей к победе, скоростными атаками, надежной защитой! Ведь если быть, то быть первым, верно ведь, "Мегафон"?