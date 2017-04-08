Тюменка представит Россию на первенстве мира по боксу

Тюменка Алена Токарчук выступит на первенствах Европы и мира по боксу. Тренер юной спортсменки Сергей Свистунов высоко оценивает шансы на победу.

"В январе этого года, в отсутствие какой-либо серьезной предварительной подготовки Алена в Сербии встретилась в полуфинальном бою международного женского турнира "Кубок Наций" с двукратной победительницей Чемпионата Европы из Болгарии Эми-Мари Тодоровой и проиграла ей по решению судей. При чем их мнения разошлись. При этом бой неоднократно останавливался, так как болгарке требовалась помощь врача - Алена основательно разбила ей нос, - рассказал Свистунов корреспонденту “Вслух.ру”. - А уже сейчас ее спортивная форма несоразмерно улучшилась”.

Право представлять Россию на первенствах Европы и мира для боксеров 17-18 лет Алена Токарчук получила после победы на первенстве России в марте этого года. Эта победа означает, что тюменка выполнила норматив мастера спорта. По словам Сергея Свистунова, когда Токарчук присвоят это звание, она станет первой девушкой в Тюменской области - мастером спорта по боксу.

Сейчас по финансовым причинам Алена вынуждена представлять на соревнованиях не Тюмень, а Москву. Первенство Европы, согласно календарному плану Федерации бокса России, пройдет 21-29 мая, а первенство мира - 3-10 сентября, пишет "Вслyх.ру".