Юные футболисты Карасульской школы-интерната выступят на соревнованиях в Екатеринбурге

15:19 17 марта 2017
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Команды детских домов Тюменской области сразились за право поехать на второй этап ежегодных всероссийских соревнований по футболу "Будущее зависит от тебя!". Победителем стала команда Карасульской школы-интерната, которая представит регион на турнире в Екатеринбурге в начале апреля.

В этом году участие в региональных соревнованиях приняли 8 команд из 6 специализированных учреждений области. Игры проходили в двух возрастных категориях: среди игроков 2004-2005 и 2002-2003 годов рождения.

"Поздравляю победителей, желаю им достойно представить нашу область на следующем этапе соревнований, дойти до конца и увидеть команду "Арсенал" своими глазами. А тем ребятам, которые не стали сегодня лидерами, рекомендую тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться: тогда в следующем году они обязательно достигнут более высоких результатов. Благодарю организаторов турнира – компанию "МегаФон" за отличный и, безусловно, нужный проект", - отметил главный специалист отдела спортивных программ областного департамента по спорту Андрей Зобнинский.

"На этих соревнованиях впервые мы наглядно увидели рост отдельно взятой команды: в прошлом году воспитанникам Карасульской школы-интерната не хватило до победы буквально пары голов. Тогда они расстроились, но пообещали, что будут усиленно тренироваться и обязательно вернутся за победой. Так и вышло – спустя год они уверенно обошли соперников и исполнили свою мечту", - сказал руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке компании "МегаФон" в Тюмени Александр Степанов.

Наградить ребят пришли игроки сборной России по мини-футболу и МФК "Тюмень" Александр Алёшкин и Артём Упалёв. Они пожелали участникам дальнейших успехов и отметили, что важно не бросать начатое и продолжать заниматься спортом, чтобы стать профессионалами и со временем сменить их в составе сборной.

Напомним, что победители второго этапа отправятся представлять наш регион на финал соревнований в Сочи, где главным призом станет поездка в Лондон - в гости к знаменитому футбольному клубу "Арсенал".

Всероссийские соревнования по футболу проводятся по инициативе компании "МегаФон", общественной организации "Российский Футбольный Союз", министерства спорта Российской Федерации, министерства образования и науки Российской Федерации, благотворительного фонда поддержки детских домов "Футбол - Детям".

Теги: соревнования , сироты , футбол , Мегафон
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