Ишимец завоевал золото всероссийских соревнований по легкой атлетике

На дистанции 60 м на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Антон Прохоров показал лучший результат.

В кубке и первенстве России, которые со 2 по 5 марта проходили в Новочебоксарске (Чувашия), участвовали 350 спортсменов из 39 регионов страны. Всего разыграно 133 комплекта медалей в десяти дисциплинах: бег на различные дистанции, прыжки в длину, в высоту, тройной прыжок и толкание ядра, сообщает Центр спортивной подготовки.

Отметим, для 24-летнего Антона это далеко не первый успех. Так, в 2015 году в Катаре он завоевал две серебряные и одну бронзовую медали Чемпионата мира по лёгкой атлетике. В 2016-м спортсмен был готов участвовать в паралимпиаде в Рио, к чему усиленно стремился и, по его словам, мог претендовать на призовое место, но из-за допинговых скандалов россиян не допустили до соревнований.