На тюменской набережной пройдут соревнования по сноуборду

25 февраля на набережной Тюмени пройдет "Битва на Туре" — соревнования по биг-эйру, одному из самых зрелищных видов сноубординга.

Красивое экстремальное катание на сконструированной трассе с перепадом высот до 27 метров покажут топовые российские спортсмены. Призовой фонд состязаний составит 150 тысяч рублей. Оценивать амплитуду, сложность и качество выполнения сноубордистами трюков будет судейская коллегия из Екатеринбурга. Вести соревнования и знакомить Тюмень с приезжими гостями будет небезызвестный в экстрим-индустрии Владимир "Кнаф" Кочетков из Санкт-Петербурга.

В 15 часов начнутся квалификационные соревнования, в 19 часов - финалы.

Соревнования проводятся Союзом экстремальных видов спорта при поддержке департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.