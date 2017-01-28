В Тюмени пройдут два турнира по скалолазанию российского масштаба

Два турнира по скалолазанию федерального уровня примет в феврале 2017 года тюменский Легкоатлетический манеж - Всероссийские юношеские соревнования и Первенство России.

С 7 по 9 февраля в ЛАМе пройдет Первенство России в дисциплине "скорость", а с 8 по 13 февраля — Всероссийские юношеские соревнования в дисциплинах "трудность" и "боулдеринг", пишет "Вслyх.ру".

Состязания будут проходить в 4 возрастных категориях — подростки от 10 до 13 лет (по регламенту, они не будут соревноваться в дисциплине "боулдеринг"), младшие юноши и девушки от 14-15 лет, старшие юноши и девушки 16-17 лет и юниоры 18-19 лет. Всего, по данным Федерации скалолазания России, в Тюмень приедет более 600 юных спортсменов из 33 регионов страны.

За сборную Тюменской области, в частности, выступят победитель первенства мира 2015 года Петр Земляков и призер первенств Европы и мира Сергей Рукин, которому в декабре 2016 года было присвоено звание мастера спорта России.