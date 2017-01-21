Соревнования по джиббингу пройдут в Тобольске в феврале

15:49 21 января 2017
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kukarta.ru
| Фото: kukarta.ru

Соревнования по джиббингу - выполнению элементов сноубординга на металлических перилах - пройдут в тобольском сноупарке в феврале 2017 года, пишет "Тюмeнская линия".

"Участвовать в соревнованиях смогут все желающие. Юные экстремалы получат призы", - сообщил инициатор проекта Александр Корнеев.

Отметим, что сноупарк "Пингвин-экстрим" открылся в Тобольске в рамках благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел". При подготовке сноупарка было завезено 500 кубометров снега (60 машин), благодаря чему толщина снежного покрова составляет нормативный уровень - 40 сантиметров.

Вход в сноупарк свободный. Работает он с 8 до 22 часов. Любой желающий может приходить и отрабатывать навыки.

Теги: соревнования , сноубординг , Тобольск
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