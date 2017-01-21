Соревнования по джиббингу пройдут в Тобольске в феврале

Соревнования по джиббингу - выполнению элементов сноубординга на металлических перилах - пройдут в тобольском сноупарке в феврале 2017 года, пишет "Тюмeнская линия".
"Участвовать в соревнованиях смогут все желающие. Юные экстремалы получат призы", - сообщил инициатор проекта Александр Корнеев.
Отметим, что сноупарк "Пингвин-экстрим" открылся в Тобольске в рамках благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел". При подготовке сноупарка было завезено 500 кубометров снега (60 машин), благодаря чему толщина снежного покрова составляет нормативный уровень - 40 сантиметров.
Вход в сноупарк свободный. Работает он с 8 до 22 часов. Любой желающий может приходить и отрабатывать навыки.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru