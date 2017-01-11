Тюменские легкоатлеты отличились на "Рождественских стартах" в Екатеринбурге

Тюменские спортсмены стали призерами Всероссийских соревнований по легкой атлетике "Рождественские старты", которые прошли в Екатеринбурге.

Представитель сборной Тюменской области Роман Созонов завоевал серебро в беге на 60 метров, Максим Файзулин выиграл бронзу в беге на 300 метров. Среди девушек отличилась Азалья Султанова: в беге на 1000 метров она заняла пятое место.

Как сообщили в областном департаменте по спорту, участниками состязаний стали более двухсот спортсменов из 40 городов страны. Всего было разыграно 13 комплектов наград.