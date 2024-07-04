Молочный выбор: как отличить полезную молочку от опасной?

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Молоко и молочные продукты – это источник ценных питательных веществ, необходимых для здоровья человека. Но как среди многообразия предложений на полках магазинов выбрать действительно полезную и безопасную молочку? Разберемся, на что стоит обратить внимание при покупке молочных продуктов, чтобы быть уверенным в их качестве и пользе.

Ключевой фактор при выборе молочной продукции – ее состав. Отдавайте предпочтение продуктам с минимальным количеством добавок и консервантов. Идеальный вариант – натуральное молоко и кисломолочные продукты без добавления ароматизаторов, искусственных красителей и растительных жиров.

Именно такие продукты выпускает, например, компания "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири. Для изготовления любого из продуктов используется только натуральное молоко-сырье высшего качества, которое предварительно подвергается тщательной проверке по всем показателям безопасности в лаборатории. Сам процесс приготовления имеет точные настройки, что позволяет компании придерживаться "золотого" рецепта от партии к партии. Тем не менее, каждая партия готовой продукции также проходит проверку.

Срок годности – важный индикатор свежести и качества молочных продуктов. Обращайте внимание на дату изготовления и целостность упаковки. Отдавать предпочтение стоит продукции местных производителей, ведь на транспортировку до точек продаж уходит гораздо меньше времени, а значит, на прилавках такие молочные продукты попадают максимально свежими.

Еще один совет – посещать традиционные продовольственные ярмарки, где производитель продает свои товары без посредников. Так, в рамках популярной акции "Покупай тюменское!" компания "Золотые луга" регулярно участвует в ярмарках-продажах и дегустациях, на которые привозит продукты напрямую с завода.

Молочные продукты требуют соблюдения определенных условий хранения. Хранить их необходимо в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов Цельсия. Покупая молочную продукцию в магазине, следует обращать внимание на исправность холодильного оборудования. Не поленитесь достать продукты из глубины холодильника. Если же вы не уверены в соблюдении режима в торговой точке, лучше откажитесь от покупки и сообщите об этом сотрудникам магазина.

На упаковке молочных продуктов всегда есть ценная информация, которая поможет вам сделать правильный выбор:

* Состав: в идеале, в нем должны быть только натуральные ингредиенты: молоко, молочные кислоты, закваски. Обратите внимание на наличие растительных жиров, красителей и консервантов.

* Обратите внимание на срок годности и условия хранения.

* Изучите информацию о производителе. Выбирайте продукцию от известных и доверенных производителей, которые соблюдают стандарты качества.

* Обратите внимание на пищевую ценность продукта. В ней указаны содержание белков, жиров, углеводов и других питательных веществ.

* Изучите маркировку. На упаковке могут быть указаны разные значки и символы, которые расскажут о специфических свойствах продукта.

Система "Честный знак" помогает потребителям определить настоящую молочную продукцию. На упаковке таких продуктов есть специальный код, который можно сканировать с помощью смартфона и узнать информацию о производителе, дате выпуска, сроке годности и других важных сведениях.

Правильный выбор молочных продуктов – это инвестиция в здоровье. Используйте наши советы, чтобы определить настоящую и качественную молочку и наслаждайтесь ее вкусом и пользой!