Состояние дорог рядом с тюменскими школами обследуются автоинспекторами

Обследование улично-дорожной сети у образовательных учреждений в преддверии нового учебного года проводится в Тюменской области. Участки улиц у школ должны соответствовать российским стандартам: это наличие дублирующих знаков "Пешеходный переход" на Г-образных опорах, знаков "Дети", "Ограничение скорости", светофоров Т7, "лежачих полицейских".

Вместе с инспекторами дорожного надзора Госавтоинспекции в обследовании принимают участие представители собственников дорог и подрядных организаций.В ходе обследования автоинспекторы выявили отсутствие светофоров Т7 у некоторых школ Исетского, Тобольского и Уватского района. До 1 сентября все выявленные недостатки должны быть устранены, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"У большинства школ в Тюменской области дорожные условия соответствуют нормативным требованиям, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.