Когда нужно вызывать скорую, рассказали тюменцам

Нужно различать ситуации, при которых человеку необходима срочная помощь, а при каких – нет. Так, среди опасных симптомов выделяют боли, сопровождающиеся одышкой, потоотделением или тошнотой. Это может указывать на инфаркт миокарда. Тошнота, лихорадка или кровь в стуле может быть причиной аппендицита, а любая потеря сознания, даже минутная – повод обратиться к врачу, рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

– Если вы чувствуете в теле судороги, то в таком случае также требуется немедленный осмотр специалиста, так как они могут указывать на признаки эпилепсии, инсульта, отравления или других серьезных состояний, – поделился эксперт.

Следует обращать внимание на артериальное давление. Его резкое повышение, сопровождающееся головной болью, нарушением зрения или тошнотой, может указывать на гипертонический криз. В свою очередь снижение давления со слабостью и потемнением в глазах – симптом гипертонии и требует вызова специалистов.

Эксперт называет несколько симптомов, при которых обязательно необходимо позвонить в скорую. Среди них кашель с кровью, одышка, потеря чувствительности в конечностях, онемение или покалывание в теле, тошнота вместе с сильнейшей болью в животе, отек лица вместе с резкой аллергией потеря зрения или боль в шее, сообщает Тюменская область сегодня.