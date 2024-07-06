Средние зарплаты тюменцев превышают 77,5 тысячи рублей в месяц

По данным Росстата, в Тюменской области средняя номинальная начисленная зарплата в январе-апреле 2024 года составила 77 тыс. 397 руб. Это третье место в УрФО после северных округов. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 19,2%.

Традиционно самые высокие заработки в Ямало-Ненецком (156 тыс. 017 руб.) и Ханты-Мансийском (114 тыс. 474 руб.) автономных округах. При этом самая высокая динамика — на 26,6% - зафиксирована в Курганской области, где зарплата составила 56 тыс. 344 руб. В Свердловской области работникам в среднем начисляли 71 тыс. 856 рублей, в Челябинской - 66 тыс. 110 рублей.

Причем в апреле был более высокий уровень зарплат по сравнению со статистикой за четыре месяца. В Тюменской области - 77 тыс. 522 руб., что на 16,1% выше, чем годом ранее. С этим показателем регион также на третьем месте в УрФО после ЯНАО и ХМАО, сообщает Вслух.ру.