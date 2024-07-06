Как обезопасить ребенка от зависимости, рассказала невролог

Интервью с психиатром-наркологом Натальей Михайловской, посвященное проблеме детской зависимости, появилось в интернете. Эксперт рассказала о вреде курения, употребления алкоголя, наркотиков и дала рекомендации по защите ребенка от этих опасностей. Видеоролик можно увидеть в сообществе "ВКонтакте" "Киберпатруль Тюменской области".

В серии VK-клипов специалист поделилась, какое влияние на физическое и ментальное здоровье оказывают психоактивные вещества и почему вообще подросток может захотеть их попробовать.

Наталья Михайловская, руководитель центра детского здоровья областного наркологического диспансера, рассказала, какая опасность кроется в составе жидкостей для вейпинга и какие существуют факторы риска развития зависимости. А также, врач дала советы родителям как обезопасить ребенка с раннего детства от возможности попробовать запрещенные вещества, сообщает Мой-портал.ру.

"К сожалению, с каждым годом, возраст начала употребления психоактивных веществ детьми уменьшается. Родителям уже младших школьников стоит быть осведомленными в вопросах профилактики зависимостей, чтобы уберечь своего ребенка еще до знакомства с запрещенными веществами. Поэтому мы совместно с экспертами стараемся донести важную и актуальную информацию в вопросах профилактики деструктивного поведения", — рассказала руководитель онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" София Картавых.