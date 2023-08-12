В Тюменской домостроительной компании наградили участников конкурса детского рисунка "Мои родители – строители"

Фото пресс-службы АО "ТДСК"

Итоги конкурса детского рисунка "Мои родители – строители", приуроченного к празднованию Дня строителя, подвели в Тюменской домостроительной компании. Участников и призеров наградили медалями и подарками, а затем для юных художников провели познавательную экскурсию по предприятию.

3 место в возрастной категории от 4 до 6 лет заняла Вероника Косогорова со своей творческой работой "С Днем строителя! Ура!", в возрастной категории 7-10 лет – Вероника Пинигина и ее рисунок "Моя мама – технолог"

2 место в возрастной категории от 7 до 10 лет заняла Анастасия Кугаевских с красочным рисунком "Мои родители — строители", в возрастной категории от 11 до 14 лет – Полина Скоробогатова и ее работа "Сварщик".

Диплом "Самому юному участнику" был вручен трехлетней Модине Мавлютбаевой. Ее работа "Мой дедушка – строитель!" тронула экспертную комиссию своей теплотой и гордостью за профессию дедушки.

Увлекательное путешествие проходило по территории "ТДСК". Ребята узнали, как происходит строительство зданий, какие материалы используются, как транспортируются сваи, плиты и другие грузы на строительные объекты. Участники конкурса посетили лабораторию завода КПД, цех переработки строительных материалов, физкультурно-оздоровительный комплекс "Домостроитель", побеседовали с сотрудниками компании разных профессий. А работники управления по промышленной и экологической безопасности обеспечили безопасное времяпрепровождение детей на площадке.

Дети с интересом задавали вопросы, принимали активное участие в экскурсии. Они получили много новых знаний и вдохновения для своего будущего! Возможно, кто-то из них решит продолжить профессиональный путь родителей.