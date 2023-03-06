Cнег и метель возможны в Тюменской области 6 марта

В Тюменской области прогнозируют снег и метель 6 марта, об ухудшении погоды жителей региона предупреждает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Ветер будет юго-западный, западный 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с, метель. Температура +1 ... -4 ºС.

В Тюмени в понедельник облачно, осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер западный 7-12 м/с, порывы - до 16 м/с. Температура +1 ... -1 ºС. Снегопады также возможны в среду, четверг и воскресенье. В течение недели в областном центре от -3 до +3 ºС в дневные часы и не ниже -8 ºС по ночам.