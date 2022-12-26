Последняя рабочая неделя года в Тюмени обещает пройти без осадков

В течение недели в Тюмени переменная облачность, небольшое похолодание в второй половине, осадков синоптики Росгидромета не прогнозируют.

В понедельник, 26 декабря, облачно, с прояснениями, днем до -7 ºС.

Во вторник, 27 декабря, ночью около -15 ºС, днем до -11 ºС, переменная облачность.

В среду и четверг, 28-29 декабря, ночью -21 -23, днем -15 ºС, переменная облачность, без осадков.

С пятницы по воскресенье, 30 декабря - 1 января, вероятность осадков увеличится, но они будут кратковременными и небольшими, обещают синоптики. Температура воздуха в эти дни по ночам -18 до -14 ºС (новогодняя ночь), днем от -12 до -10 ºС.